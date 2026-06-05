В Омской области открыли первый детский культурно-просветительский центр

Помимо этого, в центре есть интерактивная песочница. С ее помощью дети будут создавать и исследовать ландшафты, изучать окружающий мир. Для этой зоны приобретено и мультимедийное оборудование. Также был приобретен комплект звуковой аппаратуры для занятий по вокальному, театральному и ораторскому искусству. Кроме того, в центре есть зона самостоятельной работы. Там можно проводить индивидуальные развивающие занятия, практиковаться с логопедом, осваивать основы мультипликации.