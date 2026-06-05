В Омской области открыли первый детский культурно-просветительский центр

Первый в Омской области детский культурно-просветительский центр открыли в поселке Нововаршавка. Он был создан в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Центр назвали «ДеТвоРа». Он разместился в универсальном зале площадью 152 кв. м. Многофункциональное пространство включает в себя несколько тематических зон. Например, в творческой расположилась студия «МультЛенд». Там дети смогут создавать анимацию. В развивающей зоне есть игры, реагирующие на движения, а также готовые квесты.
Помимо этого, в центре есть интерактивная песочница. С ее помощью дети будут создавать и исследовать ландшафты, изучать окружающий мир. Для этой зоны приобретено и мультимедийное оборудование. Также был приобретен комплект звуковой аппаратуры для занятий по вокальному, театральному и ораторскому искусству. Кроме того, в центре есть зона самостоятельной работы. Там можно проводить индивидуальные развивающие занятия, практиковаться с логопедом, осваивать основы мультипликации.
«Здесь для деток созданы все условия для занятий творчеством. Всего в регионе до конца года создадим пять таких детских центров», — поделился глава региона Виталий Хоценко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.