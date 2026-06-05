Каждый восьмой россиянин продлит выходные на День России

Каждый восьмой работающий россиянин планирует взять отпуск или отгулы к праздничным дням на День России. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
Из-за празднования Дня России работники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать три дня подряд, с 12 по 14 июня. Продлить отдых за счет отпуска или отгулов планируют 12% опрошенных. Такая же доля была и годом ранее.
Мужчины чаще женщин собираются брать дополнительные дни отдыха. Среди них об этом сообщили 14%, среди женщин 11%. Молодежь до 35 лет реже планирует продлевать выходные. Среди них дополнительные дни возьмут 6%. Среди респондентов старшего возраста таких 18%. Большинство опрошенных, 56%, ограничатся только официальными выходными.
В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.