Строительство школ и детсадов на Острове возложили на ГК «КОРТРОС»

Как говорится в пояснении к поправкам в генплан Калининграда, разработанным казанской «КГ-Групп» и представленным на общественных обсуждениях в конце 2025 года, в ходе реализации проектов по застройке острова «Октябрьский» численность населения на этой территории может составить 12 тыс. человек. Разработчики поправок в генплан обращают внимание, что на Острове в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству «объектов жилого назначения, объектов размещения с высоким уровнем комфорта и сервиса», а также объектов культурно-образовательного комплекса. Корпорация развития области осуществляет динамичную реализацию земельных участков под застройку на территории Острова. На часть объектов получены разрешения на строительство. Ввод в эксплуатацию первоочередных объектов планируется в 2027—2028 годах.