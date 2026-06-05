Строительство школ и детсадов на Острове возложили на ГК «КОРТРОС»

Земельные участки на Острове с назначением под образовательные учреждения передают компании «Специализированный застройщик “Город Девелопмент”» для строительства трёх школ и трех детских садов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в ответе на запрос «Нового Калининграда».
Речь идёт об инвестиционном проекте «Застройка острова Октябрьский в городе Калининграде Калининградской области». Строительство планируется в рамках концепции, рассмотренной и одобренной на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в марте 2026 года.
«В рамках I этапа реализации инвестиционного проекта на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140502:192 инвестором планируется строительство школы начальных классов на 500 мест и детского сада на 200 мест, — сообщили в пресс-службе. — В рамках II этапа на земельных участках, определенных после разработки и утверждения документации по планировке территории, в границах кадастрового квартала 39:15:140506 инвестором планируется строительство двух общеобразовательных школ общей емкостью 2100 мест и двух детских садов общей емкостью 700 мест».
В соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта начало строительства первой очереди многоквартирных домов запланировано на 2028 год. О сроках строительства образовательных учреждений в правительстве не сообщили.
Также компания должны будут обустраивать парковки и спортивные пространства под Вторым эстакадным мостом.
Заседание инвестсовета прошло в закрытом для прессы режиме. Как следует из протокола, опубликованного на сайте «Инвестируйте в Калининград», проект «Застройка острова Октябрьский в Калининграде» был признан масштабным. Его намерен реализовать «Специализированный застройщик “Город Девелопмент”», учредителем которого является компания «КОРТРОС». Компании планируют передать без торгов несколько участков.
Как говорится в пояснении к поправкам в генплан Калининграда, разработанным казанской «КГ-Групп» и представленным на общественных обсуждениях в конце 2025 года, в ходе реализации проектов по застройке острова «Октябрьский» численность населения на этой территории может составить 12 тыс. человек. Разработчики поправок в генплан обращают внимание, что на Острове в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству «объектов жилого назначения, объектов размещения с высоким уровнем комфорта и сервиса», а также объектов культурно-образовательного комплекса. Корпорация развития области осуществляет динамичную реализацию земельных участков под застройку на территории Острова. На часть объектов получены разрешения на строительство. Ввод в эксплуатацию первоочередных объектов планируется в 2027—2028 годах.