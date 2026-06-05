В Перми прошёл второй практикум для детей по проекту «Включайся в природу»

Днём 4 июня участники практикума отправились на экологическую тропу «Липовая гора». Там школьники познакомились с мастером леса Дмитрием Ковалем, посмотрели на его коллекцию горных пород, которую, по словам лесника, он собирает ещё с детства и пополняет во время поездок по Пермскому краю, а также послушали рассказ Дмитрия об особенностях флоры и фауны экотропы.