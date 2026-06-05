В Перми прошёл второй практикум для детей по проекту «Включайся в природу»

Серия выездных мероприятий, организованных АНО «Медиацентр “Поддержка” при поддержке “АиФ-Прикамье” продолжается в Пермском крае.
В этот раз в контексте проекта «Включайся в природу» ребята посетили Липовую гору.
Днём 4 июня участники практикума отправились на экологическую тропу «Липовая гора». Там школьники познакомились с мастером леса Дмитрием Ковалем, посмотрели на его коллекцию горных пород, которую, по словам лесника, он собирает ещё с детства и пополняет во время поездок по Пермскому краю, а также послушали рассказ Дмитрия об особенностях флоры и фауны экотропы.
Исследуя Липовую гору, ребята попробовали свои силы в определении возраста сухих деревьев с помощью специального прибора — бурава Пресслера.
Участники прошли 3,5 км туристического маршрута, а под конец путешествия отпраздновали успешное окончание практикума сладкими булочками.
Напомним, первый практикум в рамках проекта «Включайся в природу» прошёл в Андроновском лесу 3 июня. Следующий практикум пройдёт 10 июня в Черняевском лесу. Для участия можно отправить заявку на адрес: info.mz59@yandex.ru.