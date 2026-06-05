Семь водоемов в Нижнем Новгороде соответствуют санитарным нормам

Качество воды соответствует санитарно-гигиеническим требованиям лишь в девяти водоемах в Нижегородской области, семь из которых расположены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.
На сегодняшний день санитарные нормы соблюдены на семи нижегородских водоемах:
Озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежный (Автозаводский район);
Озеро ПКиО 2 очереди на улице Смирнова (Автозаводский район);
Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);
Озеро Светлоярское, оба пляжа (Сормовский район);
Озеро Лунское (Сормовский район);
Озеро Пестичное (Сормовский район);
Озеро Сортировочное, оба пляжа (Канавинский район);
Озеро Больничное (Канавинский район);
На Бору для купания пригодно озеро Юрасовское, а в Дзержинском районе — озеро Святое в поселке Пушкино.
Тем временем в Волгоградской области 555 человек обратились к врачам из-за укусов клещей, сообщает Волгоградская правда.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, почему нижегородцам запретили купаться на Мещерском пляже.