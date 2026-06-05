Нижегородская область и фонд «Сколково» будут развивать технологические компании

В этом направлении «Сколково» будет сотрудничать с АНО «Горький Тех» и технопарком «Анкудиновка», отмечается в сообщении. Нижегородские компании планируется подключать к партнерским проектам фонда для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также к созданию исследовательских центров. Приоритетными направлениями станут биомедицина, транспорт, энергетика, беспилотные системы и автоматизация. Отдельный блок посвятят экспорту нижегородских IT-компаний, уточнил Глеб Никитин.