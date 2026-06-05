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От «Дикой мяты» до «Соломы»: В июне пройдет семь больших музыкальных фестивалей

По традиции в июне проходит больше всего фестивалей среди летних месяцев в России. В том числе считающихся самыми главными и многотысячными: «Дикая Мята», Московский джазовый фестиваль, «Пикник “Афиши”, “Воздух Карелии”, ЭЛ’ДОРАДО… Причем некоторые из них пересекаются по датам, поэтому для звезд в июне будет “тесновато”.

Источник: Российская газета

По традиции в июне проходит больше всего фестивалей среди летних месяцев в России. В том числе считающихся самыми главными и многотысячными: «Дикая Мята», Московский джазовый фестиваль, «Пикник “Афиши”, “Воздух Карелии”, ЭЛ’ДОРАДО… Причем некоторые из них пересекаются по датам, поэтому для звезд в июне будет “тесновато”.

Какие музыкальные фестивали лета-2026 выбрать? Где будет больше всего успешных и популярных групп, приключений, сенсаций и интересных развлечений помимо музыки?

«Российская газета», чьи корреспонденты посещают большинство летних open-air сезона, дает свои рекомендации.

5−7 июня, «Движение» (Екатеринбург и Верхняя Пышма).

Музыкальный жанр: рок.

Звезды: «Смысловые галлюцинации», Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», «Северный флот», Ёлка, «Сова», «Чиж & Co».

Масштабный фестиваль музыки, спорта и байкеров. Все вроде обычно, по тем же принципам, что утвердили еще Хирург и «Ночные волки» на open-air в Малоярославце, а потом в Крыму. То есть вначале мотопарад и чудеса байкерской техники и акробатики в движении. Потом детский фестиваль — в Верхней Пышме.

А показ эксклюзивных моделей и байков, созданных или переделанных самими байкерами, — уже в Екатеринбурге. Там же пройдут и концерты. А также мотошоу. Запланирован даже Первый женский мотофорум. Да, девушки все чаще любят мотоциклы и гоняют на них по трассам.

Цена билетов: вход на большинство выступлений бесплатный.

8−14 июня, V Московский джазовый фестиваль (Москва).

Музыкальный жанр: джаз, иногда — блюз.

Звезды: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Сергей Безруков, Фантине, Олег Аккуратов, Виктор Добронравов & LRK Trio, Tierney Sutton & Tamir Hendelman (США), Петр Дранга и другие.

Юбилейный фестиваль будет очень разным по стилям и пройдет на многих площадках столицы. Концерты пройдут в Концертном зале имени Чайковского и саду «Эрмитаж». А также в парках и на летних площадках, где выступления джазовых артистов будут для зрителей бесплатными.

Цена билетов в КЗЧ и сад «Эрмитаж»: от 3500 рублей.

11−14 июня, «Воздух Карелии», аэродром «Пески» (Петрозаводск).

Музыкальный жанр: рок, иногда — готика и романтическая электроника.

Звезды: «Алиса», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Горшенев, Линда, «Гудтаймс», Radio Tapok, «Северный флот».

Каким будет музыкальный фестиваль в 2026 году? Необычным и отличающимся от прошлогоднего большим стилевым разнообразием. Например, выступит под свои электронные тембры на стыке с готикой нежная, магическая и томно-загадочная питерская певица Polnalyubvi, заворожит своими мудрыми электронными балладам певец и актер NЮ (Юрий Николаенко), приедет со своей гармонью, «Комбайнерами» и другими хитами Игорь Растеряев.

А в целом Line-Up «Воздуха Карелии» — один из самых разноплановых, актуальных на тренды и интригующих в 2026 году.

Цена билетов: от 3000 рублей.

19−21 июня, «Дикая мята», поле деревни Бунырево (Тульская область).

Музыкальный жанр: рок, фолк, пост-панк, поп-рок.

Звезды: «Танцы Минус», Найк Борзов, «Бонд с кнопкой», IOWA, Ёлка.

Помимо музыки здесь можно заниматься спортом и йогой, сплавляться на сапбордах по реке, учиться на мастер-классах играть на музыкальных инструментах или гончарному мастерству, ходить на медитации, чайные церемонии, кинопоказы, лекции и даже в построенную здесь баню.

А для детей здесь будут аниматоры, карусели, батуты и детский сад.

Фирменная привычка «Дикой Мяты» — открывать новых звезд и оставаться самым щедрым на идеи и развлечения open-air России. Так будет и в этом году.

Цена билетов: от 2000 рублей.

20 июня, «Пикник “Афиши”, музей-заповедник “Коломенское” (Москва).

Музыкальный жанр: рок, поп-музыка, рэп (в этом году его будет особенно много).

Звезды: «Браво» с Валерием Сюткиным, Zoloto, ЛСП, Feduk, Slava Marlow, OG Buda, РСАК.

Это фактически луна-парк на берегу Москвы-реки. Аттракционы, арт-объекты, турниры по бадминтону и на эрудицию, книжные магазины, модная одежда от российских дизайнеров. А за разные достижения иногда дают призы.

Цена билетов: 4500 рублей.

19−21 июня, ЭЛ’ДОРАДО, поселок Чистозерный (Ростовская область).

Музыкальный жанр: рок и арт-панк.

Звезды: «Ария», «Мастер», «Слот», Radio Tapok, Nagart, «Йорш», «Эпидемия», «Сектор Газа».

Фестиваль пройдет на живописной природе, на берегу озеро Эльдорадо. И пожалуй, впервые соберет сразу столько знаменитых групп.

Ведь за этот open-air отвечает команда, прежде делавшая легендарный фестиваль «Тамань». А они свое дело знают.

Цена билетов: от 7500 рублей.

27−28 июня, «Солома», кинопарк «Москино», Краснопахорский район (Москва).

Музыкальный жанр: поп-музыка, рэп, поп-рок.

Звезды: Zivert, Антоха МС, IOWA, Uma2rman.

Тут тоже не соскучишься: и артисты хорошие, разножанровые, и площадка увлекательная. Здесь снимали многие художественные фильмы последних лет, в том числе даже «Брестскую крепость». Поэтому приятным бонусом помимо музыки — здесь можно сходить на экскурсии, а возможно, и поучаствовать в постановочных съемках по сценариям известных фильмов.

Цена билетов: от 2000 рублей.

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