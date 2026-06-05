От «Дикой мяты» до «Соломы»: В июне пройдет семь больших музыкальных фестивалей

Масштабный фестиваль музыки, спорта и байкеров. Все вроде обычно, по тем же принципам, что утвердили еще Хирург и «Ночные волки» на open-air в Малоярославце, а потом в Крыму. То есть вначале мотопарад и чудеса байкерской техники и акробатики в движении. Потом детский фестиваль — в Верхней Пышме.