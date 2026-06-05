В Южно-Сахалинске начался новый отборочный интенсив «Школы 21»

Отборочный интенсив «Школы 21» стартовал в столице Сахалинской области. Участники получат первый опыт практической работы в ИТ, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового и технологического развития региона.
Интенсив проводят в формате «бассейн». Подразумевается, что участники погрузятся в усердную работу над проектами, научатся самоорганизации и командному взаимодействию. Такой подход позволяет выявить самых мотивированных и способных кандидатов для дальнейшего обучения. Участникам предстоит пройти двухнедельное испытание, выполнить задания на образовательной платформе школы.
В текущем «бассейне» принимают участие взрослые слушатели. Самому старшему из них 61 год. В числе участников «бассейна» есть и иногородние. Для них подготовлено комфортное жилье на время прохождения отбора. Для участия в интенсиве необходимо зарегистрироваться на сайте школы.
По итогам отбора определятся новые участники основного обучения. Они смогут освоить одно из востребованных направлений — от разработки до кибербезопасности и аналитики.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.