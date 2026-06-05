В Южно-Сахалинске начался новый отборочный интенсив «Школы 21»

В текущем «бассейне» принимают участие взрослые слушатели. Самому старшему из них 61 год. В числе участников «бассейна» есть и иногородние. Для них подготовлено комфортное жилье на время прохождения отбора. Для участия в интенсиве необходимо зарегистрироваться на сайте школы.