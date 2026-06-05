Ильхам Алиев предупредил о критическом обмелении Каспия

«Дефицит водных ресурсов вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы», — цитирует главу Азербайджана «Интерфакс».
Алиев отметил, что экологические проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, наносят серьезный урон не только природным экосистемам. Они бьют по устойчивому развитию, системе здравоохранения, качеству жизни и общему процветанию стран.
Президент подчеркнул: то, как человечество справляется с текущими угрозами, напрямую определит уровень жизни будущих поколений. Он обратил внимание, что многие страны все чаще сталкиваются с экстремальными погодными явлениями — учащаются как разрушительные наводнения, так и периоды сильной засухи.
«В Азербайджане мы подходим к этой ответственности со всей серьезностью и реализуем масштабные инициативы в области защиты окружающей среды», — заявил президент.