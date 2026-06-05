Ильхам Алиев предупредил о критическом обмелении Каспия

«Дефицит водных ресурсов вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы», — цитирует главу Азербайджана «Интерфакс».