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Ильхам Алиев предупредил о критическом обмелении Каспия

Уровень Каспийского моря стремительно падает. Показатель приближается к минимальной отметке за последние 200 лет. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении, приуроченном ко Всемирному дню окружающей среды.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Дефицит водных ресурсов вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы», — цитирует главу Азербайджана «Интерфакс».

Алиев отметил, что экологические проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, наносят серьезный урон не только природным экосистемам. Они бьют по устойчивому развитию, системе здравоохранения, качеству жизни и общему процветанию стран.

Президент подчеркнул: то, как человечество справляется с текущими угрозами, напрямую определит уровень жизни будущих поколений. Он обратил внимание, что многие страны все чаще сталкиваются с экстремальными погодными явлениями — учащаются как разрушительные наводнения, так и периоды сильной засухи.

«В Азербайджане мы подходим к этой ответственности со всей серьезностью и реализуем масштабные инициативы в области защиты окружающей среды», — заявил президент.