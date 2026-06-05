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СМИ: пять азербайджанцев погибли при атаке дронов на суда в Азовском море

Пять азербайджанцев погибли при атаке дронов на два суда в Азовском море.

БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Два грузовых судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанских моряков, сообщает в пятницу азербайджанский частный информационный портал Axar.az.

«В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна — теплоходы “Натра” и “Циркон”, следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять моряков. Погибшие являются гражданами Азербайджана», — говорится в сообщении.

В свою очередь, по данным азербайджанского агентства Тренд, в теплоход «Натра» попало четыре беспилотника, два члена экипажа погибли, пожар потушен силами экипажа, судно остается на плаву и нуждается в буксировке.

«На теплоход “Циркон” также зафиксированы четыре попадания в район надстройки, три члена экипажа погибли, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках, судно догорает», — говорится в информации агентства, ссылающегося на морской спасательно-координационный центр Тамани.

По данным агентства, на борту теплохода «Натра», шедшего под флагом Белиза, было 12 человек, на борту теплохода «Циркон», следовавшего под флагом Палау, — 14 человек.

«Все они являлись гражданами Азербайджана, нанятыми на суда в частном порядке как наемные моряки. Оба судна ходят под иностранными флагами и не имеют отношения к азербайджанскому государству. Выживших подобрали три судна, проходившие в районе трагедии. К утру все спасенные моряки были доставлены в порт Ейска. Для буксировки поврежденной “Натры”, оставшейся на плаву, выдвинулись два буксира», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, узурпировавший власть.

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