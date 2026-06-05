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В Калининграде пенсионерка отдала курьеру почти 2 млн рублей после «экспертизы» от лжесиловиков

Женщине сообщили, что её счета якобы используются для переводов за границу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 74‑летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 5 июня.

Неизвестный позвонил пенсионерке в мессенджере и представился сотрудником силовых структур. Он заявил, что со счетов женщины якобы переводят деньги «в пользу иностранного государства», и уверял, что ей может грозить уголовная ответственность.

Под видом «спасения» средств собеседник предложил провести «криминалистическую экспертизу» наличных и велел снять все накопления. Пенсионерка последовала инструкциям, обналичила более 1,9 млн рублей и передала деньги курьеру во дворе дома.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В МВД предупредили о новой схеме похищения телеграм‑аккаунтов через фейковые уведомления.

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