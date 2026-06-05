Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по старению рынка труда

Самый высокий темп прироста среди занятых показали работники в возрасте 70 лет и старше — плюс 5,9 процента. Однако их доля в общей численности работающих остаётся минимальной и не превышает полпроцента. Главный вклад в увеличение доли возрастных сотрудников внесла когорта 60−69 лет, чья численность взлетела почти на 65 процентов. Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила тренд тем, что в группу до 40 лет сейчас входят малочисленные поколения, рождённые в девяностых, а основу работников старшего возраста составляют более многочисленные семидесятые и восьмидесятые годы. В итоге за восемь лет средний возраст российского работника вырос с 40,9 до 42,7 лет.