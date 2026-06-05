Андрей Дахин: «России требуется своя теория исторического гуманизма»

Действительно, мой дед родился в 1895 г., моя старшая внучка в этом году заканчивает школу, общая временная дистанция, в которой существует наша семья — это уже 130 лет. В 2095 г. детям поколения внучки будет около 85 лет, младшим — чуть меньше, и, конечно, родителям, — чтобы чувствовать себя спокойно, — нужно знать, какой к этому времени будет Россия. Другими словами, социальные архитекторы должны научиться сами и научить граждан России видеть, проектировать, ценить наше будущее рубежа XXII века. Для Нижегородской области в число элементов этого будущего, как представляется, должны попасть вполне осязаемые целевые объекты. Например, региону нужна атомная электростанция, которая обеспечит ресурс электроэнергии «на вырост», тем более, что начало «атомизации» энергетики региона было положено в 1982—1990 гг., когда здесь строилась Горьковская АЭС (проект был «отменён» в 1990-е гг.). Также региону нужна сеть высокоскоростных транспортных коммуникаций (в т.ч. на «магнитной подушке»), которая обеспечит прямую связь с любым регионом России, будь он на крайнем Севере или Юге, на Западе или на Дальнем Востоке. Региону нужны свои мощные центры обработки данных (ЦОДы), нужен роботизированный техноценоз малой и средней городской механизации для выполнения многочисленных работ по уборке улиц, благоустройству газонов, по уходу за зелёными насаждениями в парках и скверах и пр.