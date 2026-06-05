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Чукотка планирует принять 30 тысяч туристов в 2026 году

На начало мая по региону уже совершено 5,7 тысячи поездок.

Чукотский автономный округ в 2026 году ставит амбициозную цель: достичь показателя 30 тыс. туристических поездок по территории региона. Для этого на Чукотке развивают туристическую инфраструктуру при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

На начало мая в регионе уже осуществлено 5,7 тыс. поездок. Достижение целевого показателя станет возможным благодаря комплексному развитию туристической инфраструктуры, запуску новых уникальных маршрутов и мерам поддержки предпринимателей отрасли.

Например, до конца 2026 года в окрестностях Анадыря появится современный кемпинг-парк. Место для него уже определено: он расположится на косе Песчаной — одном из самых популярных мест отдыха у местных жителей. На территории обустроят места для размещения палаток, а также возведут модульные строения.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.