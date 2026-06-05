Аудит цифрового иммунитета: новая функция регулятора

«Контрольно-надзорные органы сегодня должны научиться делать “прививку” любой организации, чтобы возник цифровой иммунитет. Такой иммунитет — это не набор инструментов, а свойство бизнес-системы: она не просто защищена, она сохраняет работоспособность во время атаки и способность восстанавливаться самостоятельно. Если бизнес не может пережить инцидент без потери функций и доверия клиентов — значит, цифрового иммунитета у компании нет. Нужен переход от парадигмы “построить стену” к парадигме “создать организм, который умеет болеть и выздоравливать”. Контрольно-надзорные органы могут в этом помочь».