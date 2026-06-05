На Дону назвали топ-3 отраслей по количеству профессиональных заболеваний

Всего за год было выявлено 112 случаев, что на 66,4% меньше, чем в 2024-м. Среди женщин не зафиксировано ни одного. Утрата трудоспособности зафиксирована у 107 человек, инвалидность (третья группа) получили 46 работников. Летальных исходов не было. Чаще всего заболевания регистрировали у людей в возрасте 40−49 лет со стажем работы во вредных условиях от 10 до 19 лет.