В ЕАО стартовал конкурс на предоставление субсидий для развития туризма

Конкурсный отбор на предоставление субсидий на развитие туризма стартовал в Еврейской автономной области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономики региона.
Средства, полученные за счет меры поддержки, можно будет потратить на ряд различных целей. Среди них — развитие туристской инфраструктуры и продвижение событийных мероприятий. Субсидию могут получить юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 3 июля. Подробная информация размещена по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.