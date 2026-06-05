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В ЕАО стартовал конкурс на предоставление субсидий для развития туризма

Претендовать на такую меру поддержки могут юрлица и индивидуальные предприниматели.

Источник: Национальные проекты России

Конкурсный отбор на предоставление субсидий на развитие туризма стартовал в Еврейской автономной области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономики региона.

Средства, полученные за счет меры поддержки, можно будет потратить на ряд различных целей. Среди них — развитие туристской инфраструктуры и продвижение событийных мероприятий. Субсидию могут получить юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 3 июля. Подробная информация размещена по ссылке.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.