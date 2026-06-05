Долги в Петров пост — к нищете! Что нельзя делать в Петровский пост 2026

Петров пост — это один из четырёх главных многодневных постов Православной церкви, который установлен в честь апостолов Петра и Павла. Подробнее о том, какого числа начнётся Петровский пост в 2026 году и какие правила стоит соблюдать, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какого числа Петров пост в 2026 году?
Петров пост, известный также как Апостольский пост, Петровский пост или в народе Петровка, в 2026 году начинается 8 июня (понедельник) и заканчивается 11 июля (пятница). День памяти апостолов — 12 июля (первый непостный день).
Сколько длится Петров пост в 2026 году?
Начало Петрова поста ежегодно меняется и зависит от даты празднования Пасхи. Пост всегда начинается на второй понедельник после Троицы. Завершение же имеет фиксированную дату: 11 июля, накануне дня апостолов. Поэтому длительность варьируется от 8 до 42 дней. В 2026 году, когда Пасху отмечали 12 апреля, пост продлится ровно 34 дня.
Суть Петрова поста.
Упоминания о Петровом посте восходят к первым векам существования Церкви. Первоначально его называли «постом Пятидесятницы», потому что он идёт непосредственно после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). Официально же он посвящён памяти святых апостолов Петра и Павла.
Согласно церковному преданию, апостолы строго постились и молились перед тем, как разойтись по миру с проповедью Евангелия, каждый в свою сторону. Пётр отправился в Рим, где в конце концов принял мученическую смерть. Павел проповедовал в Малой Азии и также пострадал мученически в Риме. Их подвиг, их служение, их готовность к страданиям — всё это верующие вспоминают в дни поста.
«Пост — это время сугубого покаяния, трезвения и усердной молитвы. Цели поста: подчинение тела духу, т.е. восстановление правильной иерархии духа и тела, умножение любви, усиление внимания к своей духовной жизни, воспитание воли, концентрация сил в духовной борьбе. Во время поста особое внимание уделяется борьбе с чревоугодием, поскольку эта страсть часто лежит в основе ряда других страстей — блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния. Пост — это средство для выявления страстей и стяжания добродетелей, в том числе, воздержания», — объяснил протоиерей Дионисий Свечников в православной энциклопедии «Азбука веры».
Что можно и нельзя есть в Петров пост 2026?
В течение всего поста действует запрет на скоромную пищу (то есть на еду животного происхождения) — мясо всех видов и птицу, молочные продукты и яйца. Не рекомендуется употреблять алкоголь (за исключением небольшого количества вина в определённые дни) и курить.
Петров пост — нестрогий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы (в эти дни положено сухоядение или горячая пища без масла), верующие могут есть рыбу. Однако, если храмовый праздник или день памяти особо чтимого (великого) святого выпадает на строгую среду или пятницу, в этот день делается послабление — разрешается употребление рыбы.
Чтобы трапеза была не во вред здоровью и при этом действительно постной, можно активно использовать в блюдах овощи, грибы, ягоды и фрукты. Существует огромное разнообразие блюд для Петрова поста: щи, холодная постная окрошка, ботвинья (холодный суп на кислом квасе) и др.
Важно отметить, что строгие ограничения не распространяются на детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или занят тяжёлым физическим трудом. Меру строгости каждый определяет для себя — лучше посоветоваться с духовником.
Что нельзя делать в Петров пост 2026?
— Нельзя устраивать шумные праздники. Петров пост — время духовного сосредоточения, молитвы и умеренности в развлечениях. Считается, что громкие торжества и излишнее веселье отвлекают от покаянного и спокойного настроя поста.
— Нельзя ссориться и сквернословить. В Петров пост особенно важно сохранять мир в душе и доброжелательное отношение к людям. Грубые слова и конфликты нарушают спокойное и сосредоточенное состояние, которое стараются поддерживать в этот период.
Народные поверья.
— Нельзя стричься. Верили, что можно «укоротить» свою удачу и здоровье, если подстричь волосы, потому что вместе с волосами уходит жизненная сила. Также считалось, что это может привлечь неудачи и ослабить защиту человека на весь оставшийся год.
— Нельзя заниматься рукоделием. В Петров пост старались избегать кропотливой и «узелковой» работы, чтобы не запутывать судьбу и не привлекать лишних забот. В это время больше внимания уделяли простым и необходимым делам.
— Нельзя давать или брать деньги в долг. Финансовые долги в Петров пост могут привести к потерям и нарушению благополучия. Поэтому старались избегать любых денежных обязательств и сохранять спокойствие в материальных делах.
Что можно делать в Петров пост 2026?
— Молиться и участвовать в богослужениях. Во время поста верующих призывают усилить молитвенную жизнь, чаще посещать храм, исповедаться и причащаться, а также читать Священное Писание, особенно книгу Деяний святых апостолов, послания апостолов Петра и Павла.
— Уделять время добрым делам и помощи нуждающимся. В Петров пост это считается особенно важным, потому что внимание к другим людям и участие в их нуждах помогают укреплять милосердие и внутреннюю доброжелательность. Такой настрой соответствует духу поста и делает его более осмысленным.
— Проводить время с семьёй и близкими. Общение помогает укреплять отношения, поддерживать взаимопонимание и сохранять душевное равновесие. В период Петрова поста стараются проводить в кругу самых дорогих людей без лишней суеты.
— Работать на огороде, заниматься повседневным бытовым трудом. Во время Петрова поста это воспринимаются как естественная часть жизни, которая помогает сохранять порядок в доме и хозяйстве. Люди работают в полях и садах, собирают грибы, ягоды, первые огурцы и помидоры. Спокойный, размеренный труд считается уместным и полезным.