Долги в Петров пост — к нищете! Что нельзя делать в Петровский пост 2026

Согласно церковному преданию, апостолы строго постились и молились перед тем, как разойтись по миру с проповедью Евангелия, каждый в свою сторону. Пётр отправился в Рим, где в конце концов принял мученическую смерть. Павел проповедовал в Малой Азии и также пострадал мученически в Риме. Их подвиг, их служение, их готовность к страданиям — всё это верующие вспоминают в дни поста.