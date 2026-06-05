Путину доверяют 74% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 74%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение».
Опрос проводился с 29 по 31 мая. В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян. По данным исследования, 74% опрошенных также считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства.
Положительно работу правительства оценили 47% участников опроса. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями, заявили 53% респондентов.
Уровень поддержки «Единой России» составил 38%. КПРФ поддерживают 9% опрошенных, ЛДПР — 8%, «Новых людей» — 7%, «Справедливую Россию» — 3%.
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