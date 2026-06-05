В Красноярске адвокаты пытались подкупить свидетеля за 150 тысяч рублей

В Красноярске двух адвокатов осудили за подкуп свидетеля по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, летом 2025 года защита по делу о вымогательстве в Красноярске перешла границы закона. Адвокат из Санкт-Петербурга вместе с красноярской коллегой решили не убеждать суд доводами, а подкупить ключевого свидетеля, показания которого подтверждали вину подсудимого.
Свидетелю предложили изменить позицию и заявить о невиновности обвиняемого. За это пообещали 150 тысяч рублей и передали заранее заготовленный текст показаний.
«Мне нужен был “правдивый” допрос свидетеля, поэтому я попросил коллегу помочь с вознаграждением», — признал один из адвокатов.
Когда свидетель потребовал аванс, защитники перевели ему 50 тысяч рублей. Однако в суд он не пришёл, отказался от ложных показаний и сообщил о попытке подкупа в УФСБ.
Суд признал адвокатов виновными по ч. 1 ст. 309 УК РФ «Подкуп свидетеля группой лиц по предварительному сговору». Каждого оштрафовали на 40 тысяч рублей, лишили права заниматься адвокатской деятельностью на два года, а также конфисковали сумму подкупа и сотовый телефон.
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