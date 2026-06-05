В Благовещенске отремонтируют улицы Школьную и Василенко

В то же время реконструкция на улице Василенко затронет отрезок протяженностью 900 м от Игнатьевского шоссе до улицы Воронкова. Работы начнутся с обустройства ливневой и кабельной канализации. Также там установят новые бортовые камни, уложат асфальтобетонное покрытие, смонтируют автобусные павильоны, светофоры и дорожные знаки. Вдоль дороги засеют газоны, а на проезжей части нанесут разметку.