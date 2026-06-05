В Благовещенске отремонтируют улицы Школьную и Василенко

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на улицах Школьной и Василенко в Благовещенске, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
На улице Школьной дорожники будут ремонтировать участок от Новотроицкого шоссе до улицы Театральной протяженностью 2,5 км. Там очистят и благоустроят водоотведение, обновят дорожное полотно, установят новые автобусные остановки, светофоры и дорожные знаки, нанесут разметку.
В то же время реконструкция на улице Василенко затронет отрезок протяженностью 900 м от Игнатьевского шоссе до улицы Воронкова. Работы начнутся с обустройства ливневой и кабельной канализации. Также там установят новые бортовые камни, уложат асфальтобетонное покрытие, смонтируют автобусные павильоны, светофоры и дорожные знаки. Вдоль дороги засеют газоны, а на проезжей части нанесут разметку.
«Обычно ремонт дорог мы делаем комплексно. Для нас важно не только уложить новое дорожное полотно, но и восстановить сопутствующую инфраструктуру: ливневую канализацию, водопровод, кабельные системы и так далее. Обязательным этапом является обновление дорожных знаков и разметки», — отметил заместитель мэра Благовещенска по вопросам строительства Александр Воронов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.