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Клад обнаружили во время ремонта особняка купцов Кузнецовых в Нижнем Новгороде

Клад с ювелирными украшениями обнаружили во время реставрации особняка купцов Кузнецовых на Малой Покровской в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Клад с ювелирными украшениями обнаружили во время реставрации особняка купцов Кузнецовых на Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.

Во время проведения работ реставраторы нашли 25 золотых ювелирных украшений с драгоценными камнями. Среди них были изделия, изготовленные знаменитыми фирмами Российской империи.

Клад содержал часовые цепи, браслеты, серьги, перстни, брошь, золотой шатлен с брелоком, где были инициалы владельца особняка. Среди украшений также были обручальные кольца Филетера Павловича и Валентины Васильевны Кузнецовых.

Находки покажут на выставке в Усадьбе Рукавишниковых, которая начнет работу с 11 июня (0+). В Нижегородском музее-заповедники добавили, что клад стал отголоском революции 1917 года.

Напомним, экспозицию в честь Всероссийской выставки 1896 года открыли в Заповедных кварталах.

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