Клад обнаружили во время ремонта особняка купцов Кузнецовых в Нижнем Новгороде

Клад с ювелирными украшениями обнаружили во время реставрации особняка купцов Кузнецовых на Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.
Во время проведения работ реставраторы нашли 25 золотых ювелирных украшений с драгоценными камнями. Среди них были изделия, изготовленные знаменитыми фирмами Российской империи.
Клад содержал часовые цепи, браслеты, серьги, перстни, брошь, золотой шатлен с брелоком, где были инициалы владельца особняка. Среди украшений также были обручальные кольца Филетера Павловича и Валентины Васильевны Кузнецовых.
Находки покажут на выставке в Усадьбе Рукавишниковых, которая начнет работу с 11 июня (0+). В Нижегородском музее-заповедники добавили, что клад стал отголоском революции 1917 года.
Напомним, экспозицию в честь Всероссийской выставки 1896 года открыли в Заповедных кварталах.