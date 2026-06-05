Нижегородский аэропорт может следующим запустить посадку по биометрии

Аэропорт Нижнего Новгорода планирует внедрить систему прохода в самолёт без предъявления паспорта, используя биометрические данные. По словам главы Минтранса РФ Андрея Никитина, эта технология может начать функционировать в аэропорту уже в текущем году.
В интервью ТАСС, которое состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), Никитин сообщил, что аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде официально подал заявку на участие в эксперименте по внедрению биометрического контроля.
Министр транспорта отметил, что Минтранс готов рассмотреть и поддержать заявку аэропорта, однако для подготовки к внедрению новой системы потребуется несколько месяцев. Он также подчеркнул, что запуск биометрического контроля в аэропорту зависит от готовности самого аэропорта к реализации проекта.
Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 1 июня россияне получили возможность проходить в самолет по биометрии на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент, который является добровольным, проводится в аэропортах Шереметьево и Пулково. В рамках эксперимента будет проводиться регистрация пассажиров на рейс, их допуск в зону посадки и посадка на борт с использованием биометрических данных вместо традиционных документов.