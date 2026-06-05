Нижегородский аэропорт может следующим запустить посадку по биометрии

Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 1 июня россияне получили возможность проходить в самолет по биометрии на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент, который является добровольным, проводится в аэропортах Шереметьево и Пулково. В рамках эксперимента будет проводиться регистрация пассажиров на рейс, их допуск в зону посадки и посадка на борт с использованием биометрических данных вместо традиционных документов.