Клиповое мышление мешает российским школьникам писать сочинение на ЕГЭ

Выпускники стали чаще искажать факты в сочинении на ЕГЭ из-за поверхностного чтения текстов и клипового мышления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя предметной комиссии Свердловской области по русскому языку Наталию Юшкову.
По словам эксперта, школьники иногда ошибаются даже в той информации, которая находится перед ними в тексте. Они могут неправильно переписать фамилию автора, имя героя или конкретную деталь из прочитанного материала. Среди причин такой тенденции она назвала снижение общего уровня читательской культуры, клиповое мышление, использование готовых домашних заданий и генеративных технологий.
Эксперт пояснила, что трудности с сочинением возникают, когда школьники нерегулярно тренируют письменную речь и не развивают навык длительного анализа текста. В результате на экзамене выпускник может не понять проблему исходного материала и подстроить его под собственные представления.
Юшкова отметила, что фактические ошибки и смысловые искажения оцениваются по разным критериям. Если выпускник допускает ошибку в содержании, его аргумент или литературный пример могут не засчитать. Это может заметно снизить итоговый балл за сочинение.