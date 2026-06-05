Клиповое мышление мешает российским школьникам писать сочинение на ЕГЭ

По словам эксперта, школьники иногда ошибаются даже в той информации, которая находится перед ними в тексте. Они могут неправильно переписать фамилию автора, имя героя или конкретную деталь из прочитанного материала. Среди причин такой тенденции она назвала снижение общего уровня читательской культуры, клиповое мышление, использование готовых домашних заданий и генеративных технологий.