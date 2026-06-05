Плюшевого зайца, удочку и женскую туфлю забыли пассажиры в поездах ФПК с января

«С начала текущего года с помощью новой системы непосредственно (когда данные о забытой вещи передаются напрямую начальнику поезда, — прим. Агентства “Москва”) в поездах ФПК было найдено более 1,2 тыс. предметов. Конкретно в поездах формирования Московского филиала ФПК было обнаружено порядка 150 забытых вещей. Чаще всего забывают электронные устройства, документы и предметы одежды. Кроме того, работники поездных бригад находили плюшевого зайца, удочку и дамскую туфельку», — отметили в пресс-службе.
При этом в компании уточнили, что в настоящее время продолжается тестовая эксплуатация системы, позволяющей передавать данные о забытой вещи напрямую начальнику поезда.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что реализация проекта по адресной доставке забытых вещей из камеры хранения непосредственно пассажирам запланирована на IV квартал 2026 года.