Плюшевого зайца, удочку и женскую туфлю забыли пассажиры в поездах ФПК с января

«С начала текущего года с помощью новой системы непосредственно (когда данные о забытой вещи передаются напрямую начальнику поезда, — прим. Агентства “Москва”) в поездах ФПК было найдено более 1,2 тыс. предметов. Конкретно в поездах формирования Московского филиала ФПК было обнаружено порядка 150 забытых вещей. Чаще всего забывают электронные устройства, документы и предметы одежды. Кроме того, работники поездных бригад находили плюшевого зайца, удочку и дамскую туфельку», — отметили в пресс-службе.