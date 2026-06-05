Кадровый центр в Магаданской области трудоустроит более 750 подростков

Специалисты кадрового центра Магаданской области планируют трудоустроить более 750 подростков летом 2026 года. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
В частности, в июне будет трудоустроено около 350 ребят, в июле — 250, в августе — 150. Они выйдут на работу в средние школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения. Принять их на работу готовы более 40 организаций.
Подростки станут помощниками вожатых и библиотекарей, дворниками, рабочими зеленого хозяйства, курьерами, укладчиками-упаковщиками, а также освоят многие другие профессии. Зарплату на полную ставку выдают не менее МРОТ — 67 733 рубля, с вычетом налогов — 58 923 рубля, на полставки — 29 462 рубля.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.