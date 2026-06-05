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Бригада врачей из Москвы посетила забайкальский город Балей

В местной поликлинике принимали кардиолог, лор, невролог и аллерголог.

Источник: Национальные проекты России

Детские узкопрофильные врачи из Москвы приехали в город Балей. Визит был организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Забайкальского края.

Медицинский десант прибыл по приглашению главы региона Александра Осипова и при поддержке группы компаний «Мангазея». В местной поликлинике принимали кардиолог, лор, травматолог, эндокринолог, невролог и аллерголог-иммунолог. За два дня врачи осмотрели более 300 юных пациентов, некоторых из них направят по квоте в федеральный центр уже этим летом.

Федеральными специалистами уже сформирован график на повторные приемы местных граждан. Следующий выезд будет в первые дни ноября текущего года.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.