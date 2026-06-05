Двор башни «Врангель» решено накрыть стеклянным куполом

— Есть предложение на данный момент сделать выставочные площади Музея янтаря на территории башни «Врангель», а также разместить там в помещениях офис военно-исторического общества, офис союза писателей, книжный магазин, возможно, там сделать такой хороший и масштабный книжный магазин, который частный бизнес, к сожалению, не потянет, а вот государство сможет организовать культурные пространства, где можно читать будет лекции. Потому что проект реконструкции и реставрации башни «Врангель» предполагает накрытие куполом внутреннего дворика, — сказал гость эфира.