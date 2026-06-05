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Двор башни «Врангель» решено накрыть стеклянным куполом

Внутри можно будет читать лекции, проводить выставки и встречи с историками.

Источник: Комсомольская правда

Башню «Врангель», которая передана в управление региону, ждут преобразования. О планах реконструкции и реставрации рассказал в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» директор Музея янтаря, исполнительный директор Калининградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Константин Петунин.

— Есть предложение на данный момент сделать выставочные площади Музея янтаря на территории башни «Врангель», а также разместить там в помещениях офис военно-исторического общества, офис союза писателей, книжный магазин, возможно, там сделать такой хороший и масштабный книжный магазин, который частный бизнес, к сожалению, не потянет, а вот государство сможет организовать культурные пространства, где можно читать будет лекции. Потому что проект реконструкции и реставрации башни «Врангель» предполагает накрытие куполом внутреннего дворика, — сказал гость эфира.

Он отметил, что дворик станет всепогодным, а в новом культурном пространстве, например, можно будет проводить творческие встречи с писателями и историками, там можно будет читать лекции и т.п.

— Сейчас мы связались с государственной главгосэкспертизой на предмет того, по какому пути нам правильно пойти с пересчетом проектно-сметной документации. Это серьезное мероприятие, от которого зависит именно то, насколько хорошо и правильно произойдет восстановление объекта. Именно документация определяет состав и масштаб работ, их соотношение и их стоимость, — пояснил директор музея.

После получения документов можно начать работы по восстановлению башни и возвращению ее в культурное пространство Калининграда.

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