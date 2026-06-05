Все сибиреязвенные захоронения в Ростовской области находятся под контролем

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на Дону зарегистрировано 78 сибиреязвенных захоронений, и 27 из них остаются безхозными. Специалисты заявили о потенциальной опасности неучтенных скотомогильников или таких же мест, но не огражденных от животных и людей.