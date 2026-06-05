«Пермь-36» опроверг информацию о внесении в список запрещённых организаций

«Речь идёт о некоммерческой организации с похожим названием. Она никак не относится к нашему музею. Мы работаем в рамках правового поля Российской Федерации, следуем законам и занимаемся нашей основной деятельностью — сохранением исторической памяти», — прокомментировали ситуацию в музее.