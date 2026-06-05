«Пермь-36» опроверг информацию о внесении в список запрещённых организаций

Мемориальный заповедник «Пермь-36» опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», где опроверг обвинения в экстремизме.
В ряде СМИ распространилась информация о якобы внесении музея в список запрещённых организаций. Изначально в сети упоминали о связи государственного музея с международным общественным движением «Мемориал»*. Однако главной проблемой стало одноименное название организаций — государственного учреждения и АНО.
«Речь идёт о некоммерческой организации с похожим названием. Она никак не относится к нашему музею. Мы работаем в рамках правового поля Российской Федерации, следуем законам и занимаемся нашей основной деятельностью — сохранением исторической памяти», — прокомментировали ситуацию в музее.
Руководство музея сообщило, что экскурсии проводятся по расписанию, экспозиции доступны для посещения.
Напомним, в 2014 году «Мемориальный центр истории политических репрессий Пермь-36» распался на две структуры: АНО, который получил статус запрещенной организации, и государственного учреждения.
* Признано экстремистской организацией.