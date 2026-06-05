Посадку в самолет по биометрии решили запустить в Нижнем Новгороде

Аэропорт имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде подал официальную заявку на участие в эксперименте по внедрению биометрической посадки на авиарейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса РФ Андрея Никитина.
Сейчас технология уже тестируется: с начала лета пассажиры могут проходить на борт без паспорта на рейсах между московским Шереметьево и Пулково в Санкт‑Петербурге.
По словам Андрея Никитина, Минтранс готов одобрить заявку нижегородского аэропорта. Однако для подготовки инфраструктуры потребуется провести комплекс мероприятий:
установить специальное оборудование;
интегрировать цифровые решения с Единой биометрической системой.
Из‑за этих технических задач на подготовку воздушной гавани может уйти несколько месяцев. Тем не менее министр не исключил, что система заработает уже в 2026 году — точные сроки будут зависеть от темпов реализации подготовительных работ.
Внедрение биометрии позволит пассажирам проходить предполетные процедуры быстрее и удобнее: вместо предъявления паспорта личность будет подтверждаться автоматически на основе биометрических данных.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения 5 июня.