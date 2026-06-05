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Волгоградская область впервые вошла в число лидеров по инвестиционному климату

Волгоградская область впервые вошла в топ-15 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, поднявшись по сравнению с прошлым годом сразу на восемь позиций. Рейтинг ежегодно формируется АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями, его презентация состоялась в пятницу на ПМЭФ-2026.

Источник: "Российская газета"

Волгоградская область впервые вошла в топ-15 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, поднявшись по сравнению с прошлым годом сразу на восемь позиций. Рейтинг ежегодно формируется АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями, его презентация состоялась в пятницу на ПМЭФ-2026.

В оглашении результатов рейтинга приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития России Максим Решетников, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Инвестиционный рейтинг — это результат вовлеченности главы региона и всей команды», — отметил Максим Решетников.

Волгоградская область, в частности, на 12 позиций поднялась по направлению «Недвижимость» и на восемь позиций — по направлению «Инженерные сети и коммуникации».

«Если смотреть на результаты этого года, то главный вывод такой: регионы продолжают улучшать условия для бизнеса, но рост перешел к более плавной траектории. Регионы продолжают сокращать административные барьеры. Лучше стали показатели по подключению к инженерной инфраструктуре, регуляторным процедурам и недвижимости. Например, в Волгоградской области время получения в аренду земельных участков сократилось на 15 рабочих дней, сроки получения разрешения на строительство — на 26 рабочих дней, а подключение к газопроводу занимает на 42 рабочих дня меньше, чем годом ранее», — отметила Светлана Чупшева.

Среднее время регистрации права собственности в регионе снизилось на 40 процентов относительно предыдущего года. Кроме того, субъект входит в первую десятку по оценке предпринимателями объектов инвестиционной инфраструктуры.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть на все свои планы стратегического развития глазами российских и зарубежных экспертов, специалистов, — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Несмотря на то, что регионом сделаны определенные положительные шаги по созданию более привлекательного инвестиционного климата, проблем еще хватает. Мы понимаем, что нужно работать еще. Мы будем двигаться в этом направлении в сотрудничестве с нашими институтами развития, прежде всего с Агентством стратегических инициатив».

Достижение результата стало возможным за счет создания единого координатора всей работы по улучшению инвестиционного климата в регионе, трансформации нормативной правовой базы и перевода взаимодействия с бизнесом в цифровой формат. Заметен рост инвестиций в основной капитал на территории Волгоградской области: с 291,4 миллиарда рублей в 2023 году до 398,6 миллиарда по итогам 2025 года.

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