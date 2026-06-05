Волгоградская область впервые вошла в число лидеров по инвестиционному климату

«Сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть на все свои планы стратегического развития глазами российских и зарубежных экспертов, специалистов, — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Несмотря на то, что регионом сделаны определенные положительные шаги по созданию более привлекательного инвестиционного климата, проблем еще хватает. Мы понимаем, что нужно работать еще. Мы будем двигаться в этом направлении в сотрудничестве с нашими институтами развития, прежде всего с Агентством стратегических инициатив».