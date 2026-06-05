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В Новосибирске на ночь отключат светофор на пересечении трех улиц

Светофорный объект будет недоступен в течение восьми часов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на перекрестке улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого проведут плановые ремонтные работы. В связи с необходимостью замены контрольного кабеля специалисты отключат светофор. Об этом сообщили в ГКУ НСО «ЦОДД».

— На перекрестке светофор будет отключен с 23:30 5 июня до 7:00 6 июня, — уточнили в пресс-службе.

Городские службы призывают водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты в этом районе. В период отсутствия регулировки на перекрестке автомобилистам нужно внимательно следить за дорожными знаками приоритета и строго соблюдать Правила дорожного движения.