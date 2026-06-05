Медведем в клетке в Приморье заинтересовалась природоохранная прокуратура

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту содержания медведя в клетке в селе Иннокентьевка Лесозаводского округа. Надзорное ведомство оценит законность нахождения животного в неволе, а также соблюдение требований к его содержанию, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
«Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту содержания в клетке медведя на территории одной из организаций в селе Иннокентьевка Лесозаводского округа Приморья», — говорится в сообщении.
Поводом для проверки стала публикация о содержании хищника на территории одной из организаций населенного пункта.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании животного в неволе. В частности, будет проверено, соответствуют ли условия содержания установленным нормам, включая санитарно-эпидемиологические требования.
Кроме того, сотрудники прокуратуры изучат решения и действия контролирующих органов, которые отвечают за надзор в данной сфере. По итогам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, что недавно косуленка в очередной раз «спасли» в Приморье — на этот раз его передали в Центр реабилитации диких животных «Тигр». Сейчас малыш находится под присмотром специалистов и получает молоко из бутылочки.