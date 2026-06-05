Шойгу привлекла новосибирских ученых к созданию Ангаро-Енисейского кластера

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялся диалог между губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и генеральным директором Фонда «Долина Менделеева» Ксенией Шойгу. По итогам встречи было заявлено о планах по интеграции научного потенциала Новосибирска в масштабный федеральный проект — Ангаро-Енисейский кластер.
Ключевой темой обсуждения стало привлечение научно-экспертного и инженерного сообщества региона к разработке технологий для глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Для Новосибирской области, по словам губернатора Травникова, это представляет собой возможность встроить свой научный и образовательный потенциал в крупный межрегиональный проект с конкретной промышленной задачей. Губернатор подчеркнул, что кластер требует создания полного цикла: от научной идеи и лабораторного образца до внедрения и промышленного применения.
Сотрудничество предполагает расширение кооперации между научными институтами, университетами, инженерными командами и технологическими компаниями региона с индустриальными партнёрами. Стоит отметить, что аналогичные соглашения о присоединении к кластеру на полях ПМЭФ Ксения Шойгу также подписала с правительствами Республики Хакасия и Красноярского края, а также с крупными корпорациями, включая «РусГидро» и Газпромбанк. Общий объём инвестиций по уже подписанным соглашениям оценивается в 700 млрд рублей.