Завод переработки зерна хотят построить за 10,5 млрд в Тамбовской области

По данным Rusprofile, ЗАО «Корпорация Малком» было зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 1998 года. Основным видом деятельности предприятия указана оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, уставный капитал — 8,4 тыс. руб. Гендиректором фирмы является Андрей Кузнецов, единственным учредителем — Ольга Шаповалова. По итогам 2025 года выручка ЗАО «Корпорация Малком» составила 6,9 млрд руб., что на 7,7% ниже показателя 2024-го. Чистая прибыль упала на 64,5% — с 195 до 69,4 млн руб.