В Белокурихе Алтайского края стартовало благоустройство пешеходной зоны

Благоустройство пешеходной зоны началось на улице Братьев Ждановых в Белокурихе Алтайского края. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава города Константин Базаров.
«Пешеходная зона по улице Братьев Ждановых от дома № 19 до дома № 11 расположена в зоне с высоким пешеходным трафиком. До недавнего времени тротуар был лишь с одной стороны от дороги, поэтому необходимо было предусмотреть обустроенный и комфортный подход к пешеходным переходам», — сказал он.
В прошлом году за благоустройство этой территории проголосовали сами жители Белокурихи. Теперь там уложат тротуар, установят бордюрный камень, скамейки и урны, смонтируют освещение.
Отметим, что жители города до 12 июня могут выбрать пространства для благоустройства в 2027 году. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать из списка свой муниципалитет и отдать голос за одну из общественных территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.