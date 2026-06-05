В Белокурихе Алтайского края стартовало благоустройство пешеходной зоны

«Пешеходная зона по улице Братьев Ждановых от дома № 19 до дома № 11 расположена в зоне с высоким пешеходным трафиком. До недавнего времени тротуар был лишь с одной стороны от дороги, поэтому необходимо было предусмотреть обустроенный и комфортный подход к пешеходным переходам», — сказал он.