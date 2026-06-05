Около 3 000 многоквартирных домов за три года отремонтировано в Красноярском крае

Около трех тысяч многоквартирных домов за три года отремонтировано в Красноярском крае. В 2025 году было собрано почти 5,9 млрд рублей взносов, однако общая задолженность собственников на начало этого года составила 3,6 млрд рублей. Такие данные были представлены в отчете Регионального фонда капитального ремонта за прошлый год на заседании профильного комитета Заксобрания края. Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора фонда Алексей Зверев, на 1 января 2026 года в региональную программу включены 14 101 дом. За весь период ее действия работы выполнены в 7 512 зданиях. Особое внимание уделяется замене лифтов: в регионе уже обновлено 4 518 подъемников. Сейчас 1 253 многоквартирных дома формируют фонд капремонта на специальных счетах. Из них в 573 многоквартирных домах владельцем спецсчета является региональный оператор, в 680 домах — ТСЖ или управляющие компании. Увеличивается количество домов, переходящих со специального счета на общий. Причина — нехватка собственных накоплений на дорогостоящие виды работ. Краткосрочный план на 2023−2025 годы предусматривал ремонт 3 091 дома. На конец 2025 года работы завершены в 2 908 домах. Самыми востребованными услугами стали ремонт крыш и обновление инженерных систем. По итогам заседания депутаты приняли отчет к сведению, а также заслушали информацию министерства строительства и ЖКХ края по исполнению постановления Законодательного собрания, касающегося проведения капремонта в многоквартирных домах. Председатель комитета Алексей Кулеш отметил: В идеале хотелось бы, чтобы постановления Законодательного собрания через год-два снимались с контроля. Очевидно, что это не тот случай. Не потому, что фонд плохо работает, а потому, что экономические вызовы не позволяют окончательно закрыть эти вопросы и сделать вывод, что финансовая устойчивость фонда обеспечена на годы вперед.