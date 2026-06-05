Десятки нарушений нашли на трех нижегородских маршрутах

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) провели масштабную проверку выполнения условий государственных контрактов на обслуживание популярных пассажирских маршрутов № 81, № 88 и № 170. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекция затронула автобусы компаний ООО «Мещеряков и Компания» и ООО «ПТС-НН». Как сообщалось ранее в ходе прошлых рейдов, на маршруте № 88 фиксировались проблемы с безналичным расчетом — тогда выявили два неисправных терминала оплаты. Повторная проверка показала, что это нарушение перевозчик устранил, и сейчас все валидаторы работают исправно, однако к транспортным средствам возникло множество других претензий.
На маршрутах № 81 и № 88 ревизоры зафиксировали 12 грязных автобусов, 30 фактов неверного информационного оформления кузова и салонов, а также 4 случая отсутствия обязательной системы видеонаблюдения. На пригородном маршруте № 170 также нашли нарушения: грязные борта, отсутствие электронных табло и проблемы с информированием пассажиров. По итогам рейда нижегородским перевозчикам будут предъявлены штрафные санкции.
Ранее сообщалось, что автобусы № 45, 83 и 87 стали самыми популярными у нижегородцев.