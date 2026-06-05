Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки нарушений нашли на трех нижегородских маршрутах

Проверка ЦРТС выявила десятки нарушений у частных перевозчиков, теперь компаниям грозят крупные денежные штрафы.

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) провели масштабную проверку выполнения условий государственных контрактов на обслуживание популярных пассажирских маршрутов № 81, № 88 и № 170. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекция затронула автобусы компаний ООО «Мещеряков и Компания» и ООО «ПТС-НН». Как сообщалось ранее в ходе прошлых рейдов, на маршруте № 88 фиксировались проблемы с безналичным расчетом — тогда выявили два неисправных терминала оплаты. Повторная проверка показала, что это нарушение перевозчик устранил, и сейчас все валидаторы работают исправно, однако к транспортным средствам возникло множество других претензий.

На маршрутах № 81 и № 88 ревизоры зафиксировали 12 грязных автобусов, 30 фактов неверного информационного оформления кузова и салонов, а также 4 случая отсутствия обязательной системы видеонаблюдения. На пригородном маршруте № 170 также нашли нарушения: грязные борта, отсутствие электронных табло и проблемы с информированием пассажиров. По итогам рейда нижегородским перевозчикам будут предъявлены штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что автобусы № 45, 83 и 87 стали самыми популярными у нижегородцев.