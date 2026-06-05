Десятки нарушений нашли на трех нижегородских маршрутах

Инспекция затронула автобусы компаний ООО «Мещеряков и Компания» и ООО «ПТС-НН». Как сообщалось ранее в ходе прошлых рейдов, на маршруте № 88 фиксировались проблемы с безналичным расчетом — тогда выявили два неисправных терминала оплаты. Повторная проверка показала, что это нарушение перевозчик устранил, и сейчас все валидаторы работают исправно, однако к транспортным средствам возникло множество других претензий.