Россияне в пять раз чаще стали переводить за рубеж

По итогам первого квартала 2026 года число переводов частных лиц за границу выросло в пять раз выросло по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщили в ВТБ в рамках ПМЭФ-2026. Большую часть переводов частные лица осуществляют по номеру телефона. Общий объем таких операций вырос в два раза и превысил 140 млрд рублей.