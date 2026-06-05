Билеты на матч Россия — Буркина-Фасо тают на глазах в Волгограде

У фанатов футбола еще есть шанс попасть на матч сборных России и Буркина-Фасо на «Волгоград Арене». Однако билеты тают на глазах. На сайте volgograd-tickets.ru сообщается, что их осталось около 250 по цене от 1 000 рублей до 5 тысяч — таких больше всего.
Встреча начнется в пятницу, 5 июня, в 20:00. Однако развлекательная программа стартует намного раньше — уже с пяти вечера. Для болельщиков приготовили яркие события.
Ранее тренер сборной России Валерий Карпин пообещал, что команда постарается не разочаровать болельщиков, тем более что в Волгограде очень любят этот вид спорта.
Ранее vlg.aif.ru рассказал, какие ограничения ждут болельщиков и остальных горожан в этот день.
Поклонников другого рода развлечений будут ждать каждые выходные июня в ЦПКиО.