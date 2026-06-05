Билеты на матч Россия — Буркина-Фасо тают на глазах в Волгограде

У фанатов футбола еще есть шанс попасть на матч сборных России и Буркина-Фасо на «Волгоград Арене». Однако билеты тают на глазах. На сайте volgograd-tickets.ru сообщается, что их осталось около 250 по цене от 1 000 рублей до 5 тысяч — таких больше всего.