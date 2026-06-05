Не пугайтесь, всё в порядке: завтра, 6 июня, над Академгородком пролетит боевой истребитель

Мероприятие, которое состоится 6 июня 2026 года, приурочено к празднованию Дня училища. С 11 до 11.30 над Академгородком пролетит истребитель и пройдут показательные прыжки парашютистов.
Наземная программа, которая стартует с 10 часов, обещает быть насыщенной: рукопашные бои, лазание по танкам, захват БТР, стрельбы и многое другое. Гостям обещают полный эффект присутствия и возможность прогуляться по территории училища, где готовят будущих командиров.
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Виталий Злодеев