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Не пугайтесь, всё в порядке: завтра, 6 июня, над Академгородком пролетит боевой истребитель

Новосибирское высшее военное командное училище приглашает всех желающих на День открытых дверей.

Источник: НДН.ИНФО

Мероприятие, которое состоится 6 июня 2026 года, приурочено к празднованию Дня училища. С 11 до 11.30 над Академгородком пролетит истребитель и пройдут показательные прыжки парашютистов.

Наземная программа, которая стартует с 10 часов, обещает быть насыщенной: рукопашные бои, лазание по танкам, захват БТР, стрельбы и многое другое. Гостям обещают полный эффект присутствия и возможность прогуляться по территории училища, где готовят будущих командиров.

Виталий Злодеев