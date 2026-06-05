Желтуха отступает: заболеваемость гепатитом А в Новосибирской области рухнула на треть

За первые четыре месяца 2026 года число заражений острым вирусным гепатитом А снизилось на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно среднемноголетнего уровня спад достиг 45,5%. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Инфекция, которую в народе называют желтухой, поражает печень и передаётся через грязные руки, немытые продукты, сырую воду или при купании в непроверенных местах. Симптомы: общее недомогание, утомляемость, тошнота, рвота и пожелтение кожи.
Санврачи постоянно мониторят ситуацию в детсадах, школах, на предприятиях общепита и водоснабжения. В 2025 году от гепатита А привили более 13 тысяч человек. План вакцинации на текущий год выполнен на 68,4%.
Прививки ставят в первую очередь медикам, работникам пищевой промышленности, сотрудникам водопроводных и канализационных сооружений, а также туристам, выезжающим в неблагополучные регионы.
Главная защита от желтухи — гигиена. Мойте руки перед едой, после туалета и с прогулок, не пейте сырую воду, тщательно мойте овощи и фрукты и избегайте купания на диких пляжах.
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Вера Ветрова