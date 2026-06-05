Более 90% участников чемпионата «Абилимпикс» находят работу

«Обучение в системе среднего профессионального образования осуществляют более 3 тысяч колледжей, из них 80% готовят ребят с инвалидностью и ограничениями возможностей здоровья. В настоящее время у нас обучаются более 45 тысяч таких студентов. С каждым годом этот показатель растет, но не потому, что их становится больше, а потому, что у родителей и у самих ребят возникает больше доверия именно к системе СПО, где они могут получить востребованную на рынке труда профессию», — добавил Желонкин.