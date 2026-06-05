Более 90% участников чемпионата «Абилимпикс» находят работу

Свыше 90% участников чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» находят работу. Об этом сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин в своем выступлении на панельной дискуссии «Цифровая безбарьерная среда: как создать рынок равных возможностей», которая состоялась на ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.
«11 лет развивается движение “Абилимпикс” в России. В нем участвует более 3 тысяч партнеров-предприятий. Всего соревнования объединили более 150 тысяч ребят. Из участников “Абилимпикс” более 90% ребят трудоустраиваются, они сначала проходят региональные этапы, потом отборочные соревнования. Когда они приезжают на финал, они знакомятся с другими участниками, с экспертами, которые делятся методиками обучения и технологиями профессиональной реабилитации. И это все помогает ребятам получить профессию и найти своего работодателя», — подчеркнул Желонкин.
Также Минпросвещения РФ уделяет особое внимание развитию инклюзивного среднего профессионального образования (СПО). С 2022-го ребята с инвалидностью имеют преимущественное право при поступлении в колледжи и могут бесплатно получить вторую профессию, отметил Владимир Желонкин. В 2025/2026 учебном году общая численность таких обучающихся по программам СПО выросла на 6% в сравнении с прошлым годом, а прием достиг 16 тысяч, показав прирост более чем на 8%.
«Обучение в системе среднего профессионального образования осуществляют более 3 тысяч колледжей, из них 80% готовят ребят с инвалидностью и ограничениями возможностей здоровья. В настоящее время у нас обучаются более 45 тысяч таких студентов. С каждым годом этот показатель растет, но не потому, что их становится больше, а потому, что у родителей и у самих ребят возникает больше доверия именно к системе СПО, где они могут получить востребованную на рынке труда профессию», — добавил Желонкин.
По его словам, наиболее востребованными стали такие профессии и специальности, как «информационные системы и программирование», «сестринское дело», «повар» и «кондитер». Уже на начало 2025/2026 учебного года доля трудоустроенных выпускников 2025 года превысила 62%.
В школах также проводят работу по профориентации ребят с особенностями здоровья. Так, по проекту «Билет в будущее» в 2025 году состоялось свыше 36 тысяч профориентационных мероприятий. Это на 11 тысяч больше, чем в 2024-м. Были организованы экскурсии на предприятия, мастер-классы, профпробы, занятия «Россия — мои горизонты». Охват школьников с инвалидностью и ОВЗ профориентационной работой составил 47,5%. Это на 5% больше, чем годом ранее. В регионах созданы «Атлас доступных профессий и специальностей СПО» и «Атлас доступных профессий для лиц с интеллектуальными нарушениями».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.