В Хакасии наградили лучших экспортеров региона по итогам 2025 года

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Экспортер Хакасии — 2025» прошла во время Недели предпринимательства. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
«Экспорт — важный фактор роста экономики Хакасии. Благодаря усилиям наших малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей продукция местных производителей завоевывает признание в России и за ее пределами», — отметил глава республики Валентин Коновалов.
За звание лучших состязались более 20 компаний. Победителем в сфере промышленности признан индивидуальный предприниматель Алексей Шишлянников, в направлении агропромышленного экспорта лучшим стало предприятие «Фиточаи Хакасии», а в номинации сферы услуг — компания «Аквамарин».
«Теперь эти бренды зазвучат на мировом уровне еще громче. Гордимся нашими предпринимателями, которые смело покоряют международные рынки и достойно представляют республику на всероссийском и международных уровнях», — подчеркнула замдиректора Фонда развития республики — центра «Мой бизнес» Хакасии, руководитель Центра поддержки экспорта Татьяна Бизюк.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.