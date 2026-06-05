Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных поручил обеспечить качественной связью поселки Калининградской области

Задача — развивать инфраструктуру связи и расширять сеть волоконно-оптических линий связи даже в маленьких населенных пунктах.

Обеспечить качественной связью даже малые поселки Калининградской области поручил губернатор Алексей Беспрозванных. Тему развития инфраструктуры связи и расширения сети волоконно-оптических линий связи обсудили на встрече губернатора с директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.

Глава региона отметил важность обеспечения высокоскоростным и стабильным интернетом всех жителей области в кратчайшие сроки. На особом контроле населенные пункты на востоке и юге региона для повышения качества жизни и обеспечения доступа к современным цифровым ресурсам.