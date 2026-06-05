Беспрозванных поручил обеспечить качественной связью поселки Калининградской области

Глава региона отметил важность обеспечения высокоскоростным и стабильным интернетом всех жителей области в кратчайшие сроки. На особом контроле населенные пункты на востоке и юге региона для повышения качества жизни и обеспечения доступа к современным цифровым ресурсам.