«За 40˚C перестанет удивлять». Как меняется климат Волгоградской области

5 июня весь мир отмечает Международный день охраны окружающей среды. Накануне даты учёный-географ, климатолог Анатолий Судаков рассказал редакции «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" о главных природных вызовах, новом типе экологического мышления и климатической миграции.
Рыжий дым — это в прошлом.
— Окружающая среда вокруг нас стремительно меняется. Так, в Нижнем Поволжье в XXI в. стало наблюдаться такое нехарактерное для здешних мест явление, как торнадо, — отмечает Анатолий Викторович. — Меняется и сознание людей. Я положительно оцениваю те изменения в сознании, которые толкают их на защиту экологии.
Общественность уже давно избавилась от чёрной магии мичуринского лозунга: «Мы не должны ждать милостей от природы, взять их от неё — наша задача!» Гордиться дымами над городскими предприятиями, запахом химии, цементной пылью в цехах по соседству с жилыми домами давно уже не актуально.
Современный человек начинает понимать необходимость сохранения баланса между интересами производства и окружающей среды и осознаёт, что он сам является её частью, и дорого платит за пренебрежение к ней. И когда рядом с посёлком вдруг появляется свалка, или, как это случилось десять лет назад в Светлоярском районе, пруд-накопитель для захоронения токсичных отходов, то экологический протест становится нормальной реакцией общественности.
Кстати, не все знают, что концепция экологического образования и воспитания для школьников и студентов впервые в СССР была разработана в нашем Волгоградском государственном педагогическом институте (ныне ВГСПУ). Так что в экологическом просвещении россиян есть немалая заслуга волгоградских учёных.
— Экологические установки общества меняются. А что в отношении власти?
— В целом, я считаю, со стороны региональной власти есть понимание экологических приоритетов. Очень положительно оцениваю то, что в каждом райцентре, а потом и в других населённых пунктах стали строиться рекреационные зоны, хотя бы по одной на поселение. Сначала это показалось неожиданным, но потом стало ясно, что это часть долговременной политики экологического благоустройства.
В Волгограде активно идёт замена древесно-кустарниковых насаждений на новые. А ведь были опасения экоактивистов, скажем, по поводу вырубки деревьев в окрестностях Мамаева кургана, которые были старыми и больными, зачастую представленные видами-аллергенами.
— Мы как-то больше привыкли мыслить экологическими категориями в масштабах загородной природы…
— Экология — это не только вековой дуб за 30 километров от дома. Это благоустроенный двор, пешеходная зона, сквер, городской парк. Это можно назвать экологическим микроуровнем, но именно он является важнейшим для ощущения комфорта среды обитания непосредственно каждым человеком. И здесь усилия идут в правильном направлении.
Отметил бы и политику возврата городских территорий Волгограда для нужд его жителей. А ведь ещё 15 лет назад сколько было политического шума из-за требований восстановить «Химпром», Тракторный завод… К счастью, в регионе хватило мудрости не поднимать из могилы технологии вековой давности, не возвращать рыжие дымы и запах химии на городские улицы.
Застройка территории Тракторного завода жилыми кварталами с их зелёными зонами над Волгой — это самое грамотное и ориентированное на человека решение. В пределах и вблизи таких зон не должно быть никаких экологически небезупречных производств. Отмечу и строительство непрерывной набережной вдоль Волги, ведь это не только вопрос архитектурной эстетики, но и создания экологически комфортного пространства.
На пользу экологии региона идёт и строительство крупных транспортных развязок, которые выводят транзитный транспорт за пределы города.
Будет жарко. Очень жарко.
— Сейчас много говорят о глобальных климатических изменениях, которые могут до неузнаваемости изменить и ландшафты Нижнего Поволжья, и условия повседневной жизни, и даже экономическую специализацию региона. Мы к этому готовы?
— На мегауровне перед органами власти стоят гораздо более сложные задачи, но решать их необходимо с учётом современных тенденций изменения климата.
В первую очередь это касается сохранения зерновой специализации Волгоградской области, которая даёт от 4 до 5% российского производства зерновых и зернобобовых культур. Более 75% территории области — это земли сельхозназначения. В настоящее время изменения режима тепла и осадков, связанные с рядом природных процессов внутривекового климатического цикла, благоприятны для зерноводства. Вплоть до середины текущего столетия в Нижнем Поволжье не будет наблюдаться сильных и обширных засух.
Напротив, будет достаточное количество осадков для сезонного влагозапаса, развития посевов и луговой растительности, восстановления пойменных и байрачных лесов (широколиственных, растущих по дну и склонам балок (байраков). — Ред.). Природная цикличность климата в первой половине текущего века скрадывает в нашем регионе негативные последствия глобального потепления. Более того, Россия от них в чём-то даже выигрывает, поскольку зона зернопроизводства расширяется на север.
Однако в середине века наступит другая зональная фаза цикла, которая на фоне продолжающегося глобального потепления приведёт к крайне опасным изменениям. Климат станет предельно засушливым и жёстким, летние пиковые суточные температуры за 40 градусов престанут быть чем-то необычным.
— И какой выход?
— Для сохранения зерновой и овощеводческой специализации региона уже сейчас нужно вплотную заниматься обводнительной мелиорацией и восстановлением лесополос, формировать более щадящую среду проживания с большими массивами зелёных насаждений, общественными местами с искусственным климатом.
Пока в этом направлении делаются только первые шаги: приводится в порядок и расширяется сеть фонтанов, закупается общественный транспорт с кондиционированием в салонах, разработан проект 32-километрового канала для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.
Это только первые шаги, но мы движемся в правильном направлении. И Международный день охраны окружающей среды — хороший повод ещё раз осмыслить, что каждому из нас необходимо сделать, чтобы и сейчас, и в будущем мы могли остаться на родной земле, а не стать климатическими мигрантами.