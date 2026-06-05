Как меняется климат Волгоградской области

Современный человек начинает понимать необходимость сохранения баланса между интересами производства и окружающей среды и осознаёт, что он сам является её частью, и дорого платит за пренебрежение к ней. И когда рядом с посёлком вдруг появляется свалка, или, как это случилось десять лет назад в Светлоярском районе, пруд-накопитель для захоронения токсичных отходов, то экологический протест становится нормальной реакцией общественности.