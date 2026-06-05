Кызыл присоединился к Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух!»

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух!» прошла 30 мая в Кызыле в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Тувы.
На улицы города вышли 100 человек, чтобы своим примером показать, как важно вести активный образ жизни и бережно относиться к окружающей среде. Вместе они прошли 250 «чистых» километров ради здоровья и экологии.
«Старт забега дал мощный импульс этому солнечному дню, наполнив его энергией, позитивом и спортивным настроением. Атмосфера была по-настоящему праздничной и объединяющей!» — отметили в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.