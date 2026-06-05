Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кызыл присоединился к Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух!»

В мероприятии в столице Тувы приняли участие 100 человек.

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух!» прошла 30 мая в Кызыле в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Тувы.

На улицы города вышли 100 человек, чтобы своим примером показать, как важно вести активный образ жизни и бережно относиться к окружающей среде. Вместе они прошли 250 «чистых» километров ради здоровья и экологии.

«Старт забега дал мощный импульс этому солнечному дню, наполнив его энергией, позитивом и спортивным настроением. Атмосфера была по-настоящему праздничной и объединяющей!» — отметили в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.