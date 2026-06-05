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Новые экскурсионные маршруты откроются в Нижнем Новгороде с 10 июня

Исследовательский проект «Городские экспедиции» запускает новые экскурсионные маршруты с 10 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Исследовательский проект «Городские экспедиции» запускает новые экскурсионные маршруты с 10 июня. Об этом рассказали организаторы в социальных сетях.

С 10 по 20 июня нижегородцев и гостей города ждет насыщенная программа прогулок, посвященных истории, архитектуре, культуре и повседневной жизни разных районов города. Проводниками станут краеведы, историки и профессиональные гиды.

10 июня состоится экскурсия в историческом здании ЗАГСа на Малой Покровской. В этот же день состоится экскурсия «Выставка 1896 года и Выставочный поселок», которую проведет искусствовед и краевед Антон Марцев.

11 июня нижегородцев приглашают на прогулку по дореволюционным кинотеатрам Нижнего Новгорода. Историк и экскурсовод Антон Шапко расскажет, как был устроен синематограф в начале XX века. На 12 июня запланированы сразу пять экскурсий: в микрорайоне Соцгород, синагоге, на Нижегородской ярмарке. 13 июня нижегородцы смогут посетить экскурсию по Верхним Печерам и центральным локациям «старого» Нижнего Новгорода.

С подробным расписанием экскурсий до 20 июня можно ознакомиться по ссылке.

12+

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