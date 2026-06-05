Новые экскурсионные маршруты откроются в Нижнем Новгороде с 10 июня

11 июня нижегородцев приглашают на прогулку по дореволюционным кинотеатрам Нижнего Новгорода. Историк и экскурсовод Антон Шапко расскажет, как был устроен синематограф в начале XX века. На 12 июня запланированы сразу пять экскурсий: в микрорайоне Соцгород, синагоге, на Нижегородской ярмарке. 13 июня нижегородцы смогут посетить экскурсию по Верхним Печерам и центральным локациям «старого» Нижнего Новгорода.